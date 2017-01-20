Ziraat Bankası "eksiksiz" çalıştı
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ZİRAAT BANKASI "EKSİKSİZ" ÇALIŞTI

Ziraat Bankası "eksiksiz" çalıştı

Efeler Ligi’nde birinci devreyi lider olarak tamamlayan Ziraat Bankası, ikinci devrenin ilk maçında Arkas Spor’un konuğu oluyor.

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Efeler Ligi’nde birinci devreyi lider olarak tamamlayan Ziraat Bankası, ikinci devrenin ilk maçında Arkas Spor’un konuğu oluyor.

Hafta içinde oynamış olduğu Avrupa Kupası mücadelesinden iyi netice ile Türkiye’ye dönen Ziraat Bankası’nda gözler hafta sonu oynanacak olan Arkas Spor maçına çevrildi.

Bu sezon oynamış olduğu 16 resmi maçın 13’nde galibiyet sevinci yaşayan Başkent temsilcisi en yakın takipçisi Arkas Spor ile Atatürk Voleybol Salonu’nda kozlarını paylaşacaklar.

Mücadele için Ziraat Bankası Spor Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası’nda herhangi bir eksik bulunmuyor.

İki güçlü takımı karşı karşıya getirecek olan mücadele Pazar günü saat 16:30 oynanacak.

 

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