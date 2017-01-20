HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Selçuklu Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
22 Ocak Pazar:
13.00 Amasya Taşova YİBO-Antalyaspor (Taşova)
14.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)
15.00 Trabzonspor-Bozokspor (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Nilüfer Belediyesi)
- Bayanlar Süper Lig
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Samsun Gençlik-Adana Şakirpaşa (Samsun Atatürk)
14.00 Genç Uşakspor-Yenimahalle Belediyespor (Kalfa)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Artsam Koleji-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
16.00 Ardeşen Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)
22 Ocak Pazar:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol (Kastamonu Atatürk)
18.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)