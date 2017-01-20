Spor Toto 2. Lig: Hakemler
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SPOR TOTO 2. LİG: HAKEMLER

Spor Toto 2. Lig: Hakemler

Ligde 19. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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 Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

- Beyaz Grup

22 Ocak Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ercan Hellaç

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor: Celal Bayraklı

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Avcı

13.30 Keçiörengücü-Ofspor: Burak Şeker

13.30 Fethiyespor-Bucaspor: Yiğit Peşin

13.30 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: Atilla Karaoğlan

13.30 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: Alper Çetin

13.30 İstanbulspor-Hacettepe: Levent Balcı

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor: Serdar Akkoçoğlu

- Kırmızı Grup

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923: Batuhan Gültek

13.30 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor: Caner Ak

13.30 Tuzlaspor-Karşıyaka: Tugay Kaan Numanoğlu

13.30 BUGSAŞ Spor-İnegölspor: Ali Zağlı

22 Ocak Pazar:

13.00 1461 Trabzon-Tokatspor: Eser Birinci

13.30 MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: Ferhan Kestanlıoğlu

13.30 Eyüpspor-Sarıyer: Zorbay Küçük

13.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor: Yakup Bakır

13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor: Hasan Ertuğan
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