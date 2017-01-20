GALATASARAY İLE KARDEMİR KARABÜKSPOR 18. RANDEVU!

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

- Kardemir Karabükspor 6 maçtır kazanamıyor

Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

- Karabük'teki maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.

- Maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)

1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1

2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0