Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 18. randevu!
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GALATASARAY İLE KARDEMİR KARABÜKSPOR 18. RANDEVU!

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 18. randevu!

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

- Kardemir Karabükspor 6 maçtır kazanamıyor

Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

- Karabük'teki maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.

- Maçlar 

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

   Sezon                                  Maç                           Sonuç 

--------------     -----------------------------------------------   ---------

1993-1994    Galatasaray-Kardemir Karabükspor     0-0

                     Kardemir Karabükspor-Galatasaray     0-0

1997-1998    Galatasaray-Kardemir Karabükspor     3-0

                     Kardemir Karabükspor-Galatasaray     2-3 (İzmir'de)

1998-1999    Kardemir Karabükspor-Galatasaray     0-3

                     Galatasaray-Kardemir Karabükspor     2-0

2010-2011    Kardemir Karabükspor-Galatasaray     2-1

                     Galatasaray-Kardemir Karabükspor     0-0

2011-2012    Kardemir Karabükspor-Galatasaray     1-1

                     Galatasaray-Kardemir Karabükspor     5-1

2012-2013    Galatasaray-Kardemir Karabükspor    1-3

                     Kardemir Karabükspor-Galatasaray    0-1

2013-2014    Galatasaray-Kardemir Karabükspor    2-1

                     Kardemir Karabükspor-Galatasaray    0-0

2014-2015    Kardemir Karabükspor-Galatasaray   1-2 

                     Galatasaray-Kardemir Karabükspor    4-2

2016-2017    Galatasaray-Kardemir Karabükspor    1-0

 
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