Podolski ayrılığın eşiğinde!
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PODOLSKİ AYRILIĞIN EŞİĞİNDE!

Podolski ayrılığın eşiğinde!

Lukas Podolski adım adım Galatasaray'dan ayrılıyor.

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Lukas Podolski adım adım Galatasaray'dan ayrılıyor.

Alman oyuncu dün gece Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerkenki fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor. 

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da dün akşam A Spor'a, "Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'a memnun ama böyle bir problem var" açıklamalarını yaparak ayrılığın sinyallerini vermişti. 

 
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