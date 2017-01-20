GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BİR İSTİFA DAHA GELDİ

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nda gergin dakikalar devam ediyor. Bir istifa daha geldi...

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği'nde şok istifa kararı...

Gençlerbirliği’nde istifalar art ardına gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkanvekili görevinden istifa eden Niyazi Akdaş’ın ardından yönetim kurulu yedek üyesi Şahap Yaralı da görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şahap Yaralı, istifa dilekçesini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sundu ve son günlerde yaşanan nahoş gelişmelerden dolayı Başkan İlhan Cavcav’ı da istifaya davet etti.

Yönetim Kurulu yedek üyeliğinden istifa eden Şahap Yaralı’nın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Üyesi bulunmaktan onur duyduğum kulübümde kapalı kapılar arkasında entrikalar çevrilmesi ve sayın başkanımızın saygıdeğer yönetim kurulu üyelerine hakarete varan demeç ve söylemlerde bulunmasından dolayı yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu bağlamda da sayın kulüp başkanımızı sükunete, saygıdeğer yönetim kurulu üyelerinden özür dilemeye ve de camiamızın daha fazla yıpranmaması için bir erdemlik gösterip istifa etmeye davet ediyorum.

Yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifamın kabulü gereğini arz ederim.

Saygılarımla

Şahap Yaralı"