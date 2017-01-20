SENEGAL ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ!

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Tunus'u 2-0'la geçen Senegal, gruptaki ikinci maçında Zimbabwe ile karşılaştı.

Senegal 2 - 0 Zimbabwe

9' 1 - 0 Sadio Mane

13' 2 - 0 Henri Saivet

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Tunus'u 2-0'la geçen Senegal, gruptaki ikinci maçında Zimbabwe ile karşılaştı.

Senegal Milli Takımı'nda Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyen file bekçisi Abdoulaye Diallo ve Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama mücadeleye 11'de başlarken, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ve Fenerbahçe'nin golcüsü Moussa Sow yedekler arasında yer aldı.

Maça hızlı başlayan Senegal, Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncusu Mane'nin kaydettiği golle öne geçti. Mane, turnuvadaki ikinci golünü tmış oldu. 13. dakikada serbest vuruştan harika bir gole imza atan Saivet, farkı 2'ye çıkardı ve Senegal, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

Alanyasporlu savunma oyuncusu Gassama, 57. dakikada sarı kart görürken, Sow; 62. dakikada Mame Biram Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Senegal maçı 2-0 kazandı. 2 maç sonunda puanını 6'ya çıkaran Senegal, gruptan çıkmayı ve çeyrek finale kalmayı garantiledi. Zimbabwe ise 1 puan ve averajla son sırada yer aldı.

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