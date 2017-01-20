VAKIFKÖY'DEN SON 10 YILDA 47 FUTBOLCU!

Altyapının önemli takımlarından olan Bursaspor son 10 yılda 47 futbolcu yetiştirdi.

Altyapının önemli takımlarından olan Bursaspor son 10 yılda 47 futbolcu yetiştirdi. Kimisi kulübe büyük katkılar sağlayarak gitti, kimisi gidip geri geldi, kimisi A takıma yükselip hiç oynamadan gitti, kimisi halen takımda..

İşte o 47 futbolcu ve şuan oynadıkları takımlar;

Serdar Kurtuluş: Bursa doğumlu olan, Bursaspor altyapında yetişen ve aynı zamanda Serkan Kurtuluş'un abisi olan Serdar Kurtuluş, A takım ile ilk kez 2004-2005 sezonunda forma giydi. Kardeşi Serkan Kurtuluş gibi sağ bek mevkisinde oynayan ve 2 sezon Bursaspor forması giyen Serdar 2 gol atma başarısı göstermiştir. Bursaspor ile 2005-2006 sezonunda 2. lig şampiyonluğu yaşamış, 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştur. 2016-2017 sezonunda Bursaspor'a tekrar geri dönmüştür.

Serkan Kurtuluş: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapında yetişen Serkan Kurtuluş, A takım ile ilk kez 2006-2007 sezonunda forma giydi. A takım ile sadece 14 maça çıkan Serkan Kurtuluş 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a trasfer oldu. Serkan sağ bek mevkisinde oynamaktadır ve şuan kulüpsüzdür.

Eren Albayrak: İstanbul doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Eren Albayrak 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. A takımda sadece 11 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Sol bek mevkisinde oynayan Eren, Bursaspor ile süper lig şampiyonluğu yaşamıştır ve ardından Trabzonspor'a transfer olmuştur. Şuan Başakşehir forması giymektedir.

Zekeriya Topayan: 2007-2008 sezonunda Tofaşspor'dan Bursaspor altyapısına transfer olan kaleci Zekeriya Topayan, A takım ile antrenmanlara çıksa da A takım ile maça çıkmamıştır. Şuan Kozan Belediyespor'da oynamaktadır.

Koray Öztürk: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Koray sol bek mevkisinde oynamaktadır. 2007-2008 sezonunda Bursaspor ile ilk maçına çıkmış sadece 5 maçta görev almıştır. 1 sezon sonra İnegölspor'a transfer olan Koray Öztürk şuan Mudanyaspor forması giymektedir.

Ramazan Eraslan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ramazan stoper mevkisinde oynamaktadır. Bursaspor A takmıyla hiç maça çıkmamıştır ve 2007-2008 sezonunda İnegölspor'a kiralanmış ardından Alanyaspor'a transfer olmuştur. Şuan Kızılcabölükspor forması giymektedir.

Mehmet Yılmaz: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen mehmet Yılmaz'da Bursaspor ile resmi maça çıkmamıştır. Stoper mevkisinde oynayan Mehmet 2008-2009 sezonunda Turgutluspor'a transfer olmuştur. 2013 yılından beri kulüpsüzdür.

Volkan Şen: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Volkan Şen A takımla ilk kez 2007-2008 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 185 maça çıkan Volkan Şen 30 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Volkan 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuş, 3 sezon sonra Bursaspor'a tekrar geri dönmüştür. 1.5 sezon sonra bu sefer Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bursaspor'da oynadığı dönem A milli takıma kadar yükselmiştir.

İsmail Özgür Göktaş: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İsmail Özgür 2007-2008 sezonunda A takım ile ilk maçına çıkmış, Bursaspor'da sadece 14 maça çıkan kanat oyuncusu Kasımpaşa'ya transfer olmuştur ve şuan Mudanyaspor forması giymektedir.

Sercan Yıldırım: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Sercan A takımla ilk kez 2007-2008 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 166 maça çıkan Sercan Yıldırım 37 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Sercan 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş, 5 sezon sonra Bursaspor'a kiralık olarak geri dönmüştür. Bursa'dan tekrar ayrılan Sercan yine kiralık 2015-2016 sezonunda Bursaspor'a gelmiştir ve Bursaspor yönetimi bir dahaki sezon Sercan'ın bonservisini almıştır. Sercan, Bursaspor formasıyla A milli takıma kadar yükselmiş ve şuan Bursaspor tarihinin en çok gol atan 10. futbolcusudur.

Serdar Aziz: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Serdar A takımla ilk kez 2008-2009 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile 171 maça çıkan Serdar Aziz 11 gol atmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Serdar 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştur. Serdar Bursaspor forması altında A milli takıma kadar yükselmiştir.

Mesut Özgür: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mesut sağ bek mevkisinde oynamaktadır. Bursaspor A takmıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Altınova Belediyespor'da forma giymektedir.

Muhammet Demir: Trabzon doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet A takımla ilk kez 2008-2009 sezonunda forma giymiştir. Bursaspor ile sadece 3 maça çıkmıştır. Bursaspor'un şampiyonluğunda da yer alan Muhammet 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olmuştur.

Ceyhun Demircan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Ceyhun Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. A takıma şampiyonluk sezonunda dahil olmuştur. Şuan Çanakkale Dardanelspor'da forma giymektedir.

Taha Can Velioğlu: Sakarya doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Tahacan Bursaspor A takımıyla sadece 3 maça çıkmıştır. Şuan Denizlispor'da forma giymektedir.

Anıl Sarak: Almanya doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Anıl Sarak Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Adana Demirspor'da forma giymektedir.

İlhan Depe: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İlhan Depe, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmıştır. Şuan Karabükspor'da forma giymektedir.

İsmail Haktan Odabaşı: İzmir doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen İsmail Haktan, Bursaspor A takmıyla 35 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştır. İsmail Haktan şampiyon kadrodaki futbolculardan biridir. Şuan Gaziantepspor'da forma giymektedir.

Emre Pehlivan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Emre, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Düzcespor'da forma giymektedir.

Bilal Şeflek: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Bilal, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Gölcükspor'da forma giymektedir.

Okan Deniz: Muş doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Okan, Bursaspor A takımıyla 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Şuan Pendikspor'da forma giymektedir.

Sercan Şen: İzmir doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Sercan, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Osmaniyespor'da forma giymektedir.

Mert Ilıman: Çorum doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mert, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Kayserispor'da forma giymektedir.

Süheyl Çetin: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Süheyl, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Pendikspor'da forma giymektedir.

Ozan Tufan: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ozan Tufan, UEFA Avrupa liginin gol atan en genç oyuncusudur. Bursaspor formasıyla 75 maça çıkmış ve 7 gol atmıştır. Bursaspor'da 3 sezon oynamış, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Furkan Soyalp: Ankara doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Furkan, Bursaspor A takımıyla 13 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Şuan Bursaspor'da futboluna devam etmektedir..

Doğanay Kılıç: Samsun doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Doğanay, Bursaspor A takımıyla sadece 1 maça çıkmıştır. Şuan Gaziantepspor'da forma giymektedir.

Mustafa Sevim: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mustafa, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Karacabey Birlikspor'da forma giymektedir.

Batuhan Altıntaş: Kocaeli doğumlu olan ve 2012-2013 sezonunda A takıma yükselen genç forvet, A takım ile sadece 13 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştır. Batuhan 2015-2016 sezonunda Hamburg'a satılmış ve şuan Kasımpaşa'da kiralık olarak oynamaktadır.

Okan Kocuk: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen kaleci Okan, Bursaspor A takımıyla 6 maça çıkmıştır. Şuan Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

Ömer Faruk Kesikbaş: İstanbul doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Ömer Faruk, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Gürsu Belediyespor'da forma giymektedir.

Mustafa Acun: Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen Mustafa, Bursaspor A takımıyla hiç maça çıkmamıştır. Şuan Ödemişspor'da forma giymektedir.

Enes Ünal: Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu ünvanını kazanan Enes ünal Bursa doğumludur. 2012-2013 sezonunda A takım yükselmiş ve çıktığı 53 maçta 7 gol atmıştır. Manchester City'e satıldıktan sonra sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente'ye kiralanmıştır. Halen Twente forması giymektedir.

Ertuğrul Ersoy: Kocaeli doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen genç stoper, Bursaspor A takımıyla 31 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Ertuğrul halen Bursaspor forması giymektedir.

Ataberk Dadakdeniz: Geçen sezon A takıma yükselen Ataberk Bursaspor'un şuan 4. kalecisidir. İzmir doğumludur.

Emirhan Aydoğan: Geçen sezon A takıma yükselen Emirhan, A takım ile 5 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Furkan Emre Ünver: Geçen sezon A takıma yükselen Furkan, A takım ile 3 maça çıkmıştır ve 1 gol atmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Talha Çalışkan: Geçen sezon A takıma yükselen Talha, A takım ile 1 maça çıkmıştır ve 1 gol atmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Bursa doğumludur.

Muhammed Şengezer: Muhammed şuan Bursaspor'un 3. kalecisidir. Bursa doğumludur.

İsmail Can Çavuşluk: Geçen sezon A takıma yükselen İsmail Can, A takım ile 4 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Iğdır doğumludur.

Kubilay Kanatsızkuş: Geçen sezon A takıma yükselen genç forvet, A takım ile 25 maça çıkmıştır ve tam 10 gol atmıştır. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Bursa doğumludur.

Bünyamin Kasal: Geçen sezon A takıma yükselen Bünyamin, A takım ile 5 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Denizli doğumludur.

Mert Örnek: Geçen sezon A takıma yükselen Mert, A takım ile 15 maça çıkmıştır ve henüz golü yoktur. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Aydın doğumludur.

Utku Türk: Geçen sezon A takıma yükselen Utku, A takım ile 1 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Balıkesir doğumludur.

Yunus Öz: Geçen sezon A takıma yükselen Yunuz, A takım ile 1 maça çıkmıştır. Şuan Yeşil Bursa'da kiralık olarak oynamaktadır. Antalya doğumludur.

Berke Yılmaz: Geçen sezon A takıma yükselen Berke, A takım ile maça çıkmamıştır. Halen Bursaspor forması giymektedir ve Bursalıdır.

Berkay Yıldız: Bu sezon A takıma yükselen Berkay 1 maça çıkmıştır. Bursa doğumludur.

(Tribun Dergi)