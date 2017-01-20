Galatasaray, Milano'dan istediğini alamadı!
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GALATASARAY, MİLANO'DAN İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Galatasaray, Milano'dan istediğini alamadı!

Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda EA7 Milano ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 92-87 mağlup ayrıldı.

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EA7 Emporio Armani Milano: 92 - Galatasaray Odeabank: 87

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)

EA7 Emporio Armani Milano: McLean 6, Hickman 10, Dragic 4, Macvan 8, Simon 19, Fontecchio 8, Kalnietis 12, Raduljica 13, Pascolo 4, Cinciarini 8, Abass 

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Fitipaldo 17, Micov 7, Daye 14, Pleiss 10, Tyus 8, Schilb 7, Diebler 5, Göksenin Köksal 2 

1. Periyot: 23-21

Devre: 49-39

3. Periyot: 71-60

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 92-87 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 13. mağlubiyetini alıp, tekrar son sıraya gerilerken, EA7 Emporio Armani Milano ise 5. galibiyetini elde etti.

 

 
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