"Profesyonel olmak istiyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"PROFESYONEL OLMAK İSTİYORUZ"

"Profesyonel olmak istiyoruz"

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti. 

426 Okunma

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti. 

Kendilerinde 4 lig üstte ve zirvede yer alan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığının altını çizen Sarı, şöyle konuştu:

"Namağlup, herkese kök söktüren bir takıma karşı, oyuncularım canla başla mücadele etti ve istediklerini aldı. Top bize geçtiğinde, iki üç pası doğru yapsak, net pozisyonlara girebilirdik ama maalesef olmadı. Rakibimiz hafta sonu Kayserispor'a 5 gol attı. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeden maçı bitirmek, bizim için büyük başarı. Bugün seyircimizi gördünüz, iç sahada maçlarımızı 10-15 bin kişeye oynuyoruz. Şehir olarak bir üst lige çıkmak ve profesyonel olmak istiyoruz."

 
ETİKETLER
Lawal, Kayserispor'a kiralandı
Gaziantepspor - Osmanlıspor maçının ardından
Osmanlıspor işini riske attı!
Gençlerbirliği'nde şok istifa kararı...
Gençlerbirliği, Selçuk'tan ve Owusu'dan yoksun
Ankaragücü'nde günün ikinci transferi...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿