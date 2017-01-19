OSMANLISPOR İŞİNİ RİSKE ATTI!

Süper Lig'de peş peşe 8 mağlubiyet alan Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı..
Gaziantepspor: 2 - Osmanlıspor: 0
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Çağatay Şahin, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Gaziantepspor: Erten Ersu, Pedroso, Gonzalez, Şenol Can, Kisliak, Doğanay Kılıç, Sefa Yılmaz, Rajtoral, Orkan Çınar (Dk. 63 İlhan Parlak), Kolar (Dk. 63 Mota), Muhammet Demir (Dk. 68 Alpay Koçaklı)
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Maher (Dk. 67 Koulossa), Aykut Demir, Dzon (Dk. 46 Umar), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Erdal Kılıçaslan (Dk. 46 Regattin), Rusescu, Koray Altınal, Prochazka
Goller: Dk. 5 Kisliak, Dk. 85 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: Dk 36 Prochazka, Dk. 75 Koray Altınal, Dk. 85 Musa Çağıran (Osmanlıspor)
5. dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Hakan Arıkan'dan oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Kisliak'ın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
85. dakikada sol kanattan ceza yayına çalımlarla giren Doğanay Kılıç, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantepspor, puanını 9'a çıkarırken, Osmanlıspor ise 9 puanda kaldı.