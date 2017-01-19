Osmanlıspor işini riske attı!
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OSMANLISPOR İŞİNİ RİSKE ATTI!

Osmanlıspor işini riske attı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. maçında, Gaziantepspor'a konuk olan Osmanlıspor, rakibine 2-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

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Süper Lig'de peş peşe 8 mağlubiyet alan Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı..

Gaziantepspor: 2 - Osmanlıspor: 0

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Çağatay Şahin, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantepspor: Erten Ersu, Pedroso, Gonzalez, Şenol Can, Kisliak, Doğanay Kılıç, Sefa Yılmaz, Rajtoral, Orkan Çınar (Dk. 63 İlhan Parlak), Kolar (Dk. 63 Mota), Muhammet Demir (Dk. 68 Alpay Koçaklı)

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Maher (Dk. 67 Koulossa), Aykut Demir, Dzon (Dk. 46 Umar), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Erdal Kılıçaslan (Dk. 46 Regattin), Rusescu, Koray Altınal, Prochazka

Goller: Dk. 5 Kisliak, Dk. 85 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk 36 Prochazka, Dk. 75 Koray Altınal, Dk. 85 Musa Çağıran (Osmanlıspor) 

5. dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Hakan Arıkan'dan oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Kisliak'ın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

85. dakikada sol kanattan ceza yayına çalımlarla giren Doğanay Kılıç, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantepspor, puanını 9'a çıkarırken, Osmanlıspor ise 9 puanda kaldı. 

 
 
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