GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ŞOK İSTİFA KARARI...

Gençlerbirliği Başkanvekili Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulundaki görevinden istifa etti.

Kulüp Yönetiminin yarın 13:30’da toplanarak Akdaş’ın istifasını görüşeceği açıklandı.

Akdaş’ın istifasının başlıca nedeninin Kulüp Başkanı İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav’ı başkanvekilliği görevine getirmek istemesi olduğu öğrenildi. Murat Cavcav’ın altında bir görevi kabul etmeyen Niyazi Akdaş, istifasını yönetim kuruluna sundu.

Sezon başında Anadolu Ajansına verdiği açıklamada oğlu Murat Cavcav’ı başkanlığa getireceğini açıklayan İlhan Cavcav’ın ileri bir tarihte yapılacak kongreye kadar koltuğa alışmasını istediği tahmin ediliyor.

Ciddi sağlık problemleri ile uğraşan İlhan Cavcav’ın Brezilyalı oyuncu Bady’nin sözleşmesini hastane odasında imzaladığı görüntü medyaya düşmüştü. Dün oynanan Fenerbahçe maçına da gelemeyen İlhan Cavcav’ın yerinde Murat Cavcav oturmuştu. Niyazi Akdaş ise şehirdışında olduğu için karşılaşmaya gelememişti.

Özel işleri nedeniyle Trabzon'da bulunan Niyazi Akdaş'ı arayan İlhan Cavcav, Akdaş'a "Sen başkan vekilliğinden istifa et ve yönetici olarak kulüpte devam et" dedi. Nedenini soran başkan vekili Niyazi Akdaş'a Cavcav'ın, "Ben oğlumu başkan vekili yapacağım" demesi üzerine ipler koptu.



NİYAZİ AKDAŞ: "İLHAN CAVCAV OLDUĞU SÜRECE DÖNMEM!"



Yaşanan telefon olayının ardından Doğan Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Niyazi Akdaş, "İlhan Cavcav'ın beni arayıp bu teklifi yapması çok çirkin bir olaydır. Gençlerbirliği sevgisini benim içimden kimse söküp atamaz. Cavcav olduğu sürece geri dönmem. Bana bu teklifi yapması çok ayıp. Bu kulübün bir yönetimi var. Sen her şeyi kendi başına yapamazsın. Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın. Beni arayarak bunu teklif etmesi bile ayıptır. Benim üç ay önce verdiğim istifa dilekçem elinde. O olduğu sürece asla Gençlerbirliği'ne geri dönmem. Cavcav gittiğinde istenirsem her zaman kulübümün yanındayım" dedi.

Yarın toplanacak yönetim kurulunun bir diğer gündem maddesinin ise Sinan Gürsoy olacak. Geçtiğimiz günlerde önce istifa eden, ardından istifasını geri alan Sinan Gürsoy’un adının karıştığı iddialar ile ilgili olarak yönetim kurulunun bir açıklama da yapması bekleniyor.