Gençlerbirliği, Selçuk'tan ve Owusu'dan yoksun
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GENÇLERBİRLİĞİ, SELÇUK'TAN VE OWUSU'DAN YOKSUN

Gençlerbirliği, Selçuk'tan ve Owusu'dan yoksun

Kupada Fenerbahçe ile berabere kalan ve liderliği garantileyen Gençlerbirliği, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Kupada Fenerbahçe ile berabere kalan ve liderliği garantileyen Gençlerbirliği, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İki grup halinde antrenmana başlayan futbolculardan, dünkü maçta forma giyenler koşu antrenmanıyla günü tamamlarken; diğer grupta yer alan futbolcular ısınma koşusuyla antrenmana başladı.

Antrenmanın ikinci bölümüne 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.

Galibi penaltıların belirlediği çekişmeli geçen maçta, kazanan yeşil takım oldu.

Antrenmana tedavileri süren Selçuk ve Owusu katılmadı.

 
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