GENÇLERBİRLİĞİ, SELÇUK'TAN VE OWUSU'DAN YOKSUN

Kupada Fenerbahçe ile berabere kalan ve liderliği garantileyen Gençlerbirliği, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
İki grup halinde antrenmana başlayan futbolculardan, dünkü maçta forma giyenler koşu antrenmanıyla günü tamamlarken; diğer grupta yer alan futbolcular ısınma koşusuyla antrenmana başladı.
Antrenmanın ikinci bölümüne 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.
Galibi penaltıların belirlediği çekişmeli geçen maçta, kazanan yeşil takım oldu.
Antrenmana tedavileri süren Selçuk ve Owusu katılmadı.