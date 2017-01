"EMRE BELÖZOĞLU GELİNCE TOPLANTIDA HAVLU ATTIM"

TFF 1. Lig'de 6 farklı takımla 7 şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki futbolcu Murat Akın, devre arasında transfer olduğu İzmir ekibi Göztepe ile 8. şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Murat Akın, yaptığı açıklamada, çok sayıda şampiyonluk yaşamasıyla ilgili olarak, "Kimisi bunun sebebi için 'takım tercihi' diyor, kimisi 'senin başarın' diyor ama ben 'nasip, kısmet' diyorum. Takım tercihimle tabii ki alakası vardır ama 4 sezon önce devre arasında Konyaspor'a gittiğimde, takım 13. sıradaydı. Orada da Süper Lig'e çıktık. Açıkçası ben de bilmiyorum. Her zaman hedefi olan bir futbolcuyum, her zaman inanıyorum. Bugüne kadar hep başardım, inşallah bu sene de Göztepe'de bunu başaracağız." diye konuştu.



Deneyimli futbolcu, kendisiyle ilgili "Murat Akın'ı alan şampiyon olur" yorumuna ilişkin, "Tabii ki futbolda böyle bir şey yok. TFF 1. Lig'de her sene şampiyonluk yaşadım ama ilk yarıdan daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü ikinci yarıda işimiz daha zor. Herkes takviye yapıyor. Takım olarak bunu biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Göztepe ile sezon başında da görüştüğünü ancak ufak tefek pürüzler nedeniyle tercihini İsviçre'nin Wil 1900 takımından yana kullandığını aktaran Murat Akın, şunları söyledi:



İsviçre 2. Ligi'nde Wil 1900 ile şampiyonluk şansımız kalmamıştı. Güçlü bir takım olan Zürih'in bir alt lige düşmesi, üst lige çıkma yolunda şanssızlığımız oldu çünkü orada 1 takım 1. Lig'e çıkıyor. Devre arasında da Göztepe'den teklif gelince kabul ettim. Okan (Buruk) hocayı tanıyorum, camiayı ve taraftarı biliyorum. Lider bir takıma geldim, ilk yarı çok iyi bir performans sergilediler. İnşallah ben de katkı sağlarım ve yolumuza emin adımlarla ilerleriz. Hep Göztepe'ye karşı iyi performanslarım ve gollerim vardı, inşallah bu sefer Göztepe forması altında o performansı devam ettiririm.



Kariyerindeki 7 şampiyonluğun da kendisi için özel olduğunu belirten Murat, "En özel şampiyonluğu Orduspor'da yaşadım. Gerçi hala paramı alamadım ama yine play-off'a kalmıştık, maçtan bir iki gün sonra da ilk çocuğum dünyaya gelmişti. Bu nedenle o şampiyonluk daha duyguluydu ama her şampiyonluk önemlidir. Geçen sene Karabük'teki şampiyonlukta da maç bir Alanya'ya gitti bir bize geldi. O da çok güzeldi." şeklinde konuştu.



"Emre Belözoğlu gelince toplantıda havlu attım"



Murat, Süper Lig'e yükseldikten sonra o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasını şöyle anlattı:



"Başakşehir'de Abdullah hocayı çok severim. Lige benimle başladı ama iyi bir performans sergileyemedim, sonrasında Mossoro geldi. Mahmut vardı, milli takım oyuncusu. Kayseri'ye kiralık olarak gittim. Sezon sonu döndüğümde Emre Belözoğlu da gelince toplantıda havlu attım. Abdullah hoca 'Hayırdır' dedi, ben de 'Hocam, Emre abi geldi ben gidiyorum' dedim. Espri yaptım. Emre abiyi çok seviyorum tabii ki, örnek aldığım bir futbolcu ama o gelince daha az şans bulacaktım, ben de ayrılma kararı aldım. Hiçbir zaman aldığım kararlardan pişman olmadım."



"Türk yönetici Yaya Toure için 'Çok ağır Türkiye'de oynayamaz' dedi"



Futbola başladığı Belçika'nın Beveren Kulübündeki günlerinden de bahseden Murat, "Beveren altyapısında Fildişi Sahili'nin yıldız oyuncuları ile forma giydim. Romaric, Boka, Eboue, Gervinho, Diallo, Sanogo, hepsi Beveren'deydi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın yüzde 70'i bizdeydi." diye konuştu.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin de o günlerde Beveren A Takımı'nda yer aldığının altını çizen Murat, yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:



Yaya Toure ile 1-2 ayı beraber geçirmiştik. O zaman da ondan beklenti büyüktü. Yaya Toure'yi Türkiye'den iki takım izlemeye geldi. Hatta gelenlerin biletlerini bile ben ayarlamıştım. Eboue, Yaya Toure ve Junior'ı izlediler. Hatta birisi Yaya Toure için ağır bir yorum yaptı, 'Çok ağır, Türkiye'de oynayamaz' dedi. Böyle bir anım da var. Futbola bakış açımız çok farklı. Belki o zaman Türkiye'ye gelse şu anki sıçramayı yapamayacaktı.



Eboue ile yakın dostlukları olduğunu ve İstanbul'da da görüştüklerini aktaran Murat Akın, şunları kaydetti:



Eboue ile Galatasaray'da kadro dışı kaldığı dönemde bayağı görüştük. Daha önce hep oynuyordu ve iyi de performans sergilemişti. Eboue de neden kadro dışı kaldığını anlamamıştı ama 'Maddi olarak hiçbir kaybım yok' diyordu. Sözleşmesini de sonuna kadar tamamladı ve parasını aldı.



Şampiyonlukları



Murat Akın'ın, kariyerinde TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı sezonlar ve takımları şöyle:



2008-2009 Kasımpaşa

2010-2011 Orduspor

2011-2012 Kasımpaşa

2012-2013 Torku Konyaspor

2013-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Kayserispor