İşte Caceres'in alacağı ücret!
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İŞTE CACERES'İN ALACAĞI ÜCRET!

İşte Caceres'in alacağı ücret!

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü Uruguaylı stoper Martin Caceres'i İstanbul'a getirdi..

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Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü Uruguaylı stoper Martin Caceres'i İstanbul'a getirdi..

Uruguaylı futbolcu, Eşi ile birlikte İstanbul'a geldi ve Fernando Muslera'nın evinde kaldı.

Trabzonspor'dan Yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak olan oyuncu,  2,5 yıllık anlaşmaya imza atacak. Trabzonspor, bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncuya yaklaşık 1 milyon Euro'ya yakın imza parası ödeyecek.

Uzun süren sakatlık sürecinden dolayı Fenerbahçe ve Galatasaray transferi düşünmediler. Trabzonspor, sağlık sorunu çıkmazsa Martin Caceres ile resmi sözleşmeyi imzalayacak

 
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