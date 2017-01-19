Ufuk Sarıca açıklandı, Ergin Ataman patladı!
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UFUK SARICA AÇIKLANDI, ERGİN ATAMAN PATLADI!

Ufuk Sarıca açıklandı, Ergin Ataman patladı!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantenörü görevi sona eren Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken , TBF Yönetimini dürüst olmaya çağırdı.

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Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Ufuk Sarıca'ya Türk Milli Takımı Başantrenörlüğü görevinde başarılar diliyorum. Bilinmesini isterim ki basketbola emek veren tüm spor insanları olarak milli takımımıza sonsuz desteğimiz sürecektir."

"YÖNETİCİLİKTEKİ TEMEL ESAS DÜRÜST OLMAK VE GÜDÜMLÜ OLMAMAKTIR"

"Fakat yöneticilik kariyerinin henüz başında olan genç kardeşlerimize de Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Henüz öğrenme aşamasındaki bu genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki yöneticilikteki temel esas dürüst olmak ve güdümlü olmamaktır. 

Hakkımda çıkan haberler ile ilgili olarak yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve tüm gerçekleri kamuoyu ile paylaşacağım."

 
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