BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ AYRILIK!

Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.
Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.
Beşiktaşta Ryan Babelin transfer edilmesinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birminghama transfer oldu. Trabzonspora giden Olcay Şahanın ardından satılan ikinci kanat oyuncusu olan Kerim Frei için İngiliz ekibinden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alınacak.
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Kerim Frei'in adı son olarak Antalyaspor ile anılıyordu.