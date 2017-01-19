Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
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BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ AYRILIK!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.

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Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.

Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.

Beşiktaşta Ryan Babelin transfer edilmesinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birminghama transfer oldu. Trabzonspora giden Olcay Şahanın ardından satılan ikinci kanat oyuncusu olan Kerim Frei için İngiliz ekibinden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alınacak.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Kerim Frei'in adı son olarak Antalyaspor ile anılıyordu.

 
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