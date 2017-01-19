Quasion için flaş açıklama!
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QUASİON İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Quasion için flaş açıklama!

Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Robin Quaison için, genç futbolcunun Türkiye temsilcisi Hasan Eğilmez önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Robin Quaison için, genç futbolcunun Türkiye temsilcisi Hasan Eğilmez önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Eğilmez, ''Gana asıllı Robin Quaison, Palermo'da forma giyiyor. İlk başta ilgilenenler oldu ancak şu an Türkiye için herhangi bir gelişme yok. Türkiye'yi çok seviyor. Tercihi Türkiye'den yana. Ancak henüz Türkiye'den ilgilenen kulüpler yok. İngiltere'den talipleri var. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek. Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için İngiltere'de oynayabilir. Palermo kulübü 1 milyon civarı bonservis bedeli talep ediyor. Pazarlıklar da olabilir. Kulüp düşme hattında mücadele ediyor'' dedi. 

Astana'da oynayan ve Türk takımlarının gündemine gelen Patrick Twumasi'nin de temsilcisi olan Hasan Eğilmez, ''Astana'nın oyuncusu. Tumasi ile ilgilenen ve bizi arayan birkaç takım oldu. 3 büyüklerden çok ciddi ilgilenen vardı ancak son anda vazgeçti. Kendisi Türkiye'den gelen tekliflere açık'' şeklinde konuştu. 

 
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