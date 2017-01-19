ANKARAGÜCÜ'NDE GÜNÜN İKİNCİ TRANSFERİ...

Kaleci Korcan Çelikay ile anlaşan Ankaragücü, aynı takımdan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

Ankaragücü, defansındaki sıkıntıyı Sivasspor’dan alacağı yeni oyuncuyla çözmek istiyor. Kaleci Korcan Çelikay ile anlaşan Ankaragücü, aynı takımdan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

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Sarı-Lacivertliler, Sivasspor’da hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen oyuncu Çağatay Çeken ile prensipte anlaştı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla TFF 1. Lig’de 3 ve Türkiye Kupası’nda 6 karşılaşmaya çıktı.

Genç oyuncu Çağatay Çeken, profesyonel kariyerinde Süper Lig’de 3, TFF 1. Lig’de 3, TFF 3. Lig’de ve Türkiye Kupası’nda 10 maça çıktı.