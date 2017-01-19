Ankaragücü'nde günün ikinci transferi...
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ANKARAGÜCÜ'NDE GÜNÜN İKİNCİ TRANSFERİ...

Ankaragücü'nde günün ikinci transferi...

Kaleci Korcan Çelikay ile anlaşan Ankaragücü, aynı takımdan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

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Ankaragücü, defansındaki sıkıntıyı Sivasspor’dan alacağı yeni oyuncuyla çözmek istiyor. Kaleci Korcan Çelikay ile anlaşan Ankaragücü, aynı takımdan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

Sarı-Lacivertliler, Sivasspor’da hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen oyuncu Çağatay Çeken ile prensipte anlaştı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla TFF 1. Lig’de 3 ve Türkiye Kupası’nda 6 karşılaşmaya çıktı.

Genç oyuncu Çağatay Çeken, profesyonel kariyerinde Süper Lig’de 3, TFF 1. Lig’de 3, TFF 3. Lig’de ve Türkiye Kupası’nda 10 maça çıktı.

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