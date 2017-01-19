Ankaragücü yeni kalecisini buldu
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ANKARAGÜCÜ YENİ KALECİSİNİ BULDU

Ankaragücü yeni kalecisini buldu

Ankaragücü, yeni kalecisini TFF 1. Lig'den buldu.

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Ankaragücü devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol kanat oyuncusu Emre Kara ve sağ kanat oyuncusu Kenan Özer ile sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, Kaleci Emrah Tuncel ile yolları ayırmasının ardından yeni file bekçisini de buldu.

Başkent ekibi, Sivasspor’un 29 yaşındaki kalecisi Korcan Çelikay ile anlaşma sağladı. Ankaragücü’nün yeni kalecisi Korcan Çelikay, sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Tecrübeli kaleci Korcan, bu sezon Sivasspor forması ile TFF 1. Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 4 karşılaşmaya çıktı.

31 Aralık 1987 doğumlu file bekçisi Korcan Çelikay, kariyeri boyunca Süper Lig’de 66, TFF 1. Lig’de 15, TFF 2. Lig’de 11 ve Türkiye Kupası’nda 12 karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli isim sırasıyla Beşiktaş, Tepecikspor, Diyarbakırspor ve Sivasspor formalarını giydi.

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