GENÇLERBİRLİĞİ LİDERLİĞİ SÖKE SÖKE ALDI

Türkiye Kupası C Grubu 5. karşılaşmasında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Gençlerbirliği, gruptan lider olarak çıktı.

Foto Albümü Gençlerbirliği: 2 - Fenerbahçe: 2 (18.01.2017) 39 FOTO

Türkiye Kupası C Grubu 5. karşılaşmasında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Gençlerbirliği, gruptan lider olarak çıktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir, Tolga Kadaz

Gençlerbirliği: Hopf - Ahmet Oğuz, Ante Kulusic, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan - Scekic, Kamal Issah - Jonathan Ring, Khalili, Aydn Karabulut - Serdar Gürler

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü, Vedat Muriç, Marko Milinkovic, Cosmin Matei

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Fabiano - Savaş Polat, Yiğithan, Kadir Kaan, İsmail Köybaşı - Ozan Tufan, Salih Uçan - Karavaıev, Caner Koca, Stoch - Aatif Chahechouhe

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Muhammed Samed Karakoç, Erdi Can Şehit

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

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Canlı Anlatım:

Maça Gençlerbirliği başladı.

Gençlerbirliği, ilk yarıda Gençlik Parkı'na bakan kaleye doğru ataklarını gerçekleştirecek. Fenerbahçe ise Hipodroma bakan kaleye doğru atak yapacak.

15': İsmail Köybaşı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikiği Kaleci Hopf, iyi bir refleks ile topu kornere çeldi. Kornerden gelen top, tehlikeli olmadı.

GOL: 23': Stoch'un sol taraftan açtığı ortada, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Karavaıev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Kırmızı Kart - 25': Serdar Gürler'in ince pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aydın Karabulut, altıpas üzerinde düşürüldü. Hakem, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve faulü yapan İsmail Köybaşı, kırmızı kart ile cezalandırıldı.

GOL - 28': Penaltıda topun başına gelen Serdar Gürler, Kaleci Fabiano ile topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

32': Son çizgiye kadar inen Aydın Karabulut, topu Serdar Gürler ile buluşturmak isterken, Fenerbahçe savunması araya girdi ve kornere attı.

36': Khalili'nin yaklaşık 25 metreden vuruşu, üstten auta gitti.

39': Aatif'in ortasında Salih Uçan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

GOL - 43: Stoch'un kullandığı serbest vuruşta Kaleci Hopf'un yumruğunda top ceza alanının içine düştü. Topu önünde bulan Caner Koca'nın vuruşu direkten ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle 2-1 öne geçti.

İlk yarı: 1-2

46': Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim ve Scekic çıkarken oyunaVedat Muric ve Milinkovic girdi.

46': Fenerbahçe'de ilk golü atan Caner Koca oyundan çıkarken yerine Alper Potuk girdi.

53': Alper Potuk, sol taraftan Stoch'u kaçırdı. Gençlerbirliği'nde defans, bu pozisyonu kornere çeldi. Kornerden gelen orta, etkili olmadı.

54': Stoch'un soldan ortasında Salih Uçan'ın vuruşunda Kaleci Hopf'un ayağına çarpan top, kornere çıktı

60': Milinkovic'in pasında ceza alanı içinde buluşan Vedat Muric, Yiğithan'ın çalımlayarak Kaleci Fabiano ile karşı karşıya kaldı. Muric'in yüzde 99'luk pozisyonda vuruşu yan ağlarla kaldı. İkinci yarıdaki en net pozisyondu.

65': Fenerbahçe'de genç stoper oyuncusu Yiğithan Güveli, sarı kart gördü.

71': Gençlerbirliği son değişiklik hakkını kullandı. Başkent ekibinde Jonathan Ring oyundan çıkarken yerine Cosmin Matei girdi.

80': Fenerbahçe'de kart sayısı 3'e çıktı. Orta saha oyuncusu Salih Uçan sarı kart ile cezalandırıldı.

81': Khalili'nin yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta, az farkla auta gitti.

82': Gençlerbirliği'nde Milinkovic'in akıllı pasında topla buluşan Serdar Gürler'in ceza alanı önünde yaptığı vuruş, direği yalayarak auta gitti.

GOL- 83': Aydın Karabulut'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muric, kaleci Fabiano'nun üzerinden yaptığı vuruş ile skoru 2-2'ye getirdi.

84': Fenerbahçe'de Aatif oyundan çıkarken Muhammed Samed Karakoç girdi

89': Ceza alanının içinde topla buluşan Matei, topu Milinkovic'e gönderdi. Sırp oyuncunun sert vuruşu, üstten auta gitti.

Maç Sonucu: 2-2