GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

Türkiye Kupası C Grubu 5. karşılaşmasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Türkiye Kupası C Grubu 5. karşılaşmasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir, Tolga Kadaz

Gençlerbirliği: Hopf - Ahmet Oğuz, Ante Kulusic, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan - Scekic, Kamal Issah - Jonathan Ring, Khalili, Aydn Karabulut - Serdar Gürler

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü, Vedat Muriç, Marko Milinkovic, Cosmin Matei

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Fabiano - Savaş Polat, Yiğithan, Kadir Kaan, İsmail Köybaşı - Ozan Tufan, Salih Uçan - Karavaıev, Caner Koca, Stoch - Aatif Chahechouhe

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Muhammed Samed Karakoç, Erdi Can Şehit

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Canlı Anlatım:

Maça Gençlerbirliği başladı.

Gençlerbirliği, ilk yarıda Gençlik Parkı'na bakan kaleye doğru ataklarını gerçekleştirecek. Fenerbahçe ise Hipodroma bakan kaleye doğru atak yapacak.

15': İsmail Köybaşı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikiği Kaleci Hopf, iyi bir refleks ile topu kornere çeldi. Kornerden gelen top, tehlikeli olmadı.

GOL: 23': Stoch'un sol taraftan açtığı ortada, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Karavaıev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Kırmızı Kart - 25': Serdar Gürler'in ince pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aydın Karabulut, altıpas üzerinde düşürüldü. Hakem, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve faulü yapan İsmail Köybaşı, kırmızı kart ile cezalandırıldı.

GOL - 28': Penaltıda topun başına gelen Serdar Gürler, Kaleci Fabiano ile topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

32': Son çizgiye kadar inen Aydın Karabulut, topu Serdar Gürler ile buluşturmak isterken, Fenerbahçe savunması araya girdi ve kornere attı.

36': Khalili'nin yaklaşık 25 metreden vuruşu, üstten auta gitti.

39': Aatif'in ortasında Salih Uçan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

GOL - 43: Stoch'un kullandığı serbest vuruşta Kaleci Hopf'un yumruğunda top ceza alanının içine düştü. Topu önünde bulan Caner Koca'nın vuruşu direkten ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle 2-1 öne geçti.

İlk yarı: 1-2