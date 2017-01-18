ÇİNLİLER BU KEZ PAYET'İ KISKACA ALDI!

Ersan Adem Gülüm'ün de formasını giydiği Hebei China Fortune'dan Dmitri Payet'e dev teklif.

Ersan Adem Gülüm'ün de formasını giydiği Hebei China Fortune'dan Dmitri Payet'e dev teklif.

France Football dergisinin haberine göre Çin ekibi, Payet'e yıllık 28.8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Payet'in ise tek isteğinin Marsilya'ya dönmek istediği ve bu yüzden gelen bu astronomik teklifi reddettiği belirtildi.

Bugün West ham U23 takımıyla idmanlara çıkan 29 yaşındaki oyuncu ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Bu transfer döneminde Gael Kakuta'yı Deportivo'ya gönderen Çin ekibi Ezequiel Lavezzi ile Ersan Adem Gülüm'ü de elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Derginin haberine göre Payet'ten önce Samir Nasri ve David Silva gibi isimler de gündeme geldi.

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