"FENERBAHÇE, FARFAN İLE İLGİLENİYOR"

Perulu basını, Farfan ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği, bonservisi elindeki oyuncunun transferinin yakın olduğunu ileri sürdü.

Perulu basını, Farfan ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği, bonservisi elindeki oyuncunun transferinin yakın olduğunu ileri sürdü.

İtalya çıkarmasında Jose Sosa konusunda henüz çözüme ulaşamayan Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Peru'nun Libero gazetesine göre sarı-lacivertliler, kanat hücumcusu Jefferson Farfan ile ilgileniyor.



Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Robin van Persie'ye ideal bir partner aradığı, JF17 lakabıyla tanınan futbolcunun bu yüzden gündeme geldiği bildirildi. En son Abu Dabi ekibi Al Jazira'da forma giydikten sonra bir süredir boşta olan oyuncunun bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebileceği ve Avrupa Ligi'nde de görev alabileceğine dikkat çekildi.



3 aydır maç yapmadı

Ekim 15 'ten bu yana, yani üç aydır profesyonel bir maçta forma giymeyen Perulu futbolcunun da, Avrupa Ligi'nde boy göstererek tekrar milli takıma dönmek istediği için Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Transfer için detayların kaldığı savunuldu.