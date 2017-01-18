Euroleague'de bu hafta
﻿
Site İçi Arama
﻿

EUROLEAGUE'DE BU HAFTA

Euroleague'de bu hafta

THY Euroleaguede heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek.

374 Okunma

THY Euroleaguede heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleaguede, Perşembe ve 20 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine deplasmanda 81-70 mağlup olmuştu.

Galatasaray Odeabank, 22.15'te Mediolanum Forum'da yapılacak mücadelede, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile karşılaşacak. Ligde 6. galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibini evinde 83-80 yenmişti.

Geride kalan 17 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İki takım arasında 23.00'te başlayacak karşılaşmaya Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 72-68 galip ayrılmıştı.

Darüşşafaka Doğuş ise cuma günü Rusya'nın UNICS Kazan takımını ağırlayacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, Volkswagen Arena'da saat 20.00'de oynanacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, Rusya'da oynanan ilk maçı 94-87 kazanmıştı.

PERŞEMBE:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

CUMA:

20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

 
Gençlerbirliği - Fenerbahçe Canlı Anlatım
"4 büyükler" transferde para saçtı!
"Fenerbahçe, Farfan ile ilgileniyor"
Yeni durağı Getafe oldu!
Volkan Pala'nın yeni adresi!
Aatif'a Bursaspor talip!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿