"BU SENE İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçının ardından konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçının ardından konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bu yıl işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Ziraat Türkiye Kupası'nda aslında bugünü değil, Kızılcabölük deplasmanında ve Gümüşhanespor ile içerde oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz puanları konuşmamız gerekiyor. Bu sene işler maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Sıkıntıların herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak, bu seneki ritim maalesef bu. Takım kurmak ve bir yere getirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmak gerekiyor. Biz de bunun gayreti içerisindeyiz. Takım olmak ve takım kurmak için harcanan bu zaman diliminde bu gibi iniş çıkışlar hepimizi geriyor ve üzüyor ama bu bizi bundan sonrasında yapacaklarımızdan alıp koymamalı. Bunun için de oldukça yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz."



"TUR ŞANSI DEVAM EDECEK"



Yanal, Kupada gruptan çıkma şanslarıyla ilgili olarak ise, "Trabzonspor'un tur şansından fazlasında kurmak istediği takıma ve bunun için oluşturulacak desteğe ihtiyacı var. Eksikler çok fazla ortaya çıktığı anlar da dahil olmak üzere bunun üzerine gitmek ve mücadele etmek gerekiyor. Tabiki tur şansı sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.



MAÇ SONU TEPKİ



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar maç sonu teknik direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Bordo mavili kafilenin otobüsle sahadan ayrılışı esnasında bir grup taraftar, "Ersun Yanal seninle bu lig bitmez" şeklinde slogan attı.



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Tarık Daşgün, gruptan çıkma şanslarının yüzde 90 daha fazla olduğunu söyledi.



DAŞGÜN: "YÜZDE 90 AVANTAJLIYIZ"



Gümüşhanespor Teknik Direktörü Daşgün, son 2 aydaki en iyi zeminde maç oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu;



"Açıkçası saha zemini son 2 aydaki en iyi durumdaydı. Buzun en az olduğu zemindi. Bu şartlarda mücadele etmek kolay değil. Bu dezavantaj ama biz bunu avantaja çevirmeliyiz. Oyuncularımız bu sahaya motive oldu. Karşımızda 4 büyüklerden biri vardı. Bu zemine bu şartlara rağmen oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Trabzonspor'a da ligde başarılar diliyorum. Bu maçla birlikte avantaj yakalayan taraf olduk. Daha bir maç daha var. Ligde de kupada da önümüze maç maç bakıyoruz. Bu mantalite bizi buralara taşıdı. İnşallah gruptan çıkarız ve bir tur daha hediye etmiş oluruz."



"KUPA BİZİM İÇİN FARKLI BİR HİKAYE"



Gruptan çıkma yolunda yüzde 90 avantajlı konuma geldiklerini anlatan Daşgün, şunları söyledi;



"Trabzonspor Atiker Konyasor ile biz ise Kızılcabölükspor ile oynayacağız. Bize beraberlik yetiyor ama futbol bu, her şey olabilir. Trabzonspor'un da şansı var ama bizim şansımız yüzde 90 daha fazla. Sezon başında Gümüşhanespor'u 1'inci Lig'e taşımak için göreve geldik. Kupadan fazla bir şey beklemiyorum. Trabzonspor maçını oynarken bile hafta sonu oynayacağımız maçı düşünüyordum. Ligdeki en zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Rotasyonlu kadro ile oynadık. Bizde kim oynarsa oynasın yüreğiyle mücadele ediyor. İnşallah bu birliktelik sezon sonuna kadar devam eder ve Gümüşhanespor'u olması gerektirdiği yere taşırız. Kupa bizim ayrı bir hikayedir ve sonuçları bizi çok fazla etkilemez."