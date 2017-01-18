Visca'nın değeri yüzde 4250 arttı!
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VİSCA'NIN DEĞERİ YÜZDE 4250 ARTTI!

Visca'nın değeri yüzde 4250 arttı!

Edin Visca beş yıl önce 200 bin euroya geldiği Başakşehir'de bonservis bedelini hep yukarı çekti.

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Edin Visca beş yıl önce 200 bin euroya geldiği Başakşehir'de bonservis bedelini hep yukarı çekti. 8.5 milyon euroya kadar çıkan piyasa değeriyle, yüzde 4250 artışa imza attı.

Süper Lig lideri Başakşehir'in bu sezonki başarısında öne çıkan isimlerden bir tanesi Edin Visca oldu. 26 yaşındaki Boşnak futbolcu, lig ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar 8 gol-5 asist kaydetti.
 
Deneyimli kanat oyuncusu bireysel olarak da önemli bir gelişime imza attı. Turuncu-lacivertli ekibe (o zamanki adıyla İstanbul BB) Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden 2011'de 200 bin euroya gelen oyuncu, o dönemden itibaren sürekli değerine değer kattı.
 
Türkiye ve Avrupa'dan bir çok isimle ismi anılan Visca, bu sezon da bu yükselişini sürdürdü. Sezon başladığında piyasa değeri 7.75 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için, Ocak 2017 itibariyle hesaplanan değer 8.5 milyon euro'ya çıktı. Transfermarkt verilerine göre futbolcu, Türkiye'ye geldiği dönemden bu yana hiç düşüş yaşamadı ya da yerinde saymadı, sürekli değerlendi.
 
Visca'nın piyasa değerleri
 
2011 Temmuz        300 bin euro

2012 Ocak               1.8 m euro

2012 Haziran          2.2 m euro

2013 Haziran          2.5 m euro

2014 Temmuz        3.0 m euro  

2015 Ocak               3.75 m euro

2015 Haziran          5.5 m euro

2016 Ocak               6.75 m euro

2016 Temmuz        7.75 m euro

2017 Ocak               8.50 m euro

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