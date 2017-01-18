Milli hokeyciler Avusturya'da!
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MİLLİ HOKEYCİLER AVUSTURYA'DA!

Milli hokeyciler Avusturya'da!

21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası için Avusturya'ya gitti.

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21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası için Avusturya'ya gitti.

Başkent Viyana'da 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, A Grubu'nda Rusya, İtalya ve Çekya ile mücadele edecek. Şampiyonada B Grubu ise İsviçre, Polonya, Belarus ve Avusturya'dan oluşacak. 

Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar: 

Elif Küpeli, Cansu Doğan, Fatma Songül Gültekin, Gizem İletmiş, Gamze Nur Özcan, Pınar Yılmaz, Meryem Oymak, Hazime Nur Kızılırmak, Yeter Çelik, Zeliha Kendir, Şeyma Dağdelen ve Tuğçe Şahiner.

 

 
 
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