DİEGO LUGANO FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

2017, eski Fenerbahçeli Diego Lugano için profesyonel futbol kariyerinin son yılı olabilir.

2017, eski Fenerbahçeli Diego Lugano için profesyonel futbol kariyerinin son yılı olabilir.

Sao Paulo'nun ABD'deki hazırlık kampında açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki savunmacı, "Bu hazırlık kampını en iyi şekilde geçirmek istiyorum çünkü bu benim son hazırlık kampım, son senem olabilir. Daha çok keyif almaya bakacağım. Tabii ki fiziğim bunu kaldırabilirse. Şu anda takımda 7 savunmacı var, hepimiz çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İyi bir rekabet var. Son senelerdeki sakatlıklarıma rağmen maksimumla oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sao Paulo ile sözleşmesi Haziran 2017'de bitecek olan Lugano, sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili ise şöyle konuştu: "3 yıldır yaşadığım diz sakatlıkları nedeniyle düzenli forma giyemedim. O yüzden bu benim için büyük bir meydan okuma. Bu 6 ayda Sao Paulo'ya elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım. 36 yaşındaysanız sezon sezon maç maç gitmeli, uzun vadeli planlar yapmamalısınız. Şu and sadece Paulista Ligi'ne odaklandım. Orada kupayı kazanmaya çalışacağız. Sonrasında kulüp benim hala takım için önemli olduğumu düşünürse konuşuruz. Düşünmezlerse, ki bu gayet normal, Sao Paulo ve kariyerimde yaptıklarımdan memnunum. Neler olacağını göreceğiz."

Futbola artık %100 konsantre olamadığını belirten Uruguaylı, "Çünkü bir babayım, futbol dışında da önemli bir yaşantım var. Futbol %1000 konsantre olmanız gereken bir spor. Ama şu anda ailem futboldan önce geliyor. Son yıllardaki en zayıf noktam da bu. Futbol değil artık başka şeyler önceliğim" diye konuştu.

2006 ile 2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano uzun süre uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapmıştı.

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