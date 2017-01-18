MARCELO DEĞER KATLADI!

Marcelo Guedes, savunmadaki başarılı performansıyla siyah-beyazlı formayı bırakmıyor. Başarılı stoper gösterdiği performansla değerini de ikiye katladı.

Beşiktaş'a geçen sene devre arasında transfer olan Marcelo Guedes, savunmadaki başarılı performansıyla siyah-beyazlı formayı bırakmıyor. Başarılı stoper gösterdiği performansla değerini de ikiye katladı.



Brezilyalı stoper, 2015-2016 sezonunun devre arasında Hannover 96 takımından Beşiktaşa transfer oldu. Siyah-beyazlı takım o dönemde Ersan Gülümün Çine transfer olması ve Rhodolfonun da çapraz bağlarının kopmasının ardından Marceloyu takıma dahil etmişti.

Savunmada istikrar

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Brezilyalı stoper, Teknik Direktör Şenol Güneşin vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Geçen sene ara transfer döneminde takıma katılan Marcelo, 2015-2016 sezonunda Süper Ligde 14 kez ilk 11de forma giydi ve 1260 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupasında da yıldız futbolcu 2 müsabakada ilk 11de forma giydi.

24 maçın tamamı ilk 11

2016-2017 sezonunda ise ligde geride kalan 17 haftada sadece sarı kart cezalısı olduğu için bir maç kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 16 maçın tamamında ilk 11de sahaya çıktı. 1440 dakika çimlere ayak basan Marcelo, takımı adına da 2 gol kaydetti.



Başarılı stoper Şampiyonlar Liginde 6, Türkiye Kupasında 1, Süper Kupada da 1 maçta forma giydi. Toplamda Marcelo Guedes, oynadığı 24 maçın tamamında Şenol Güneş tarafından ilk 11de tercih edildi ve 2190 dakika sahada kaldı. Marcelo bu maçlarda 2 gol atarken, 5 sarı kart gördü.