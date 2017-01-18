MARCELO DEĞER KATLADI!

Beşiktaş'a geçen sene devre arasında transfer olan Marcelo Guedes, savunmadaki başarılı performansıyla siyah-beyazlı formayı bırakmıyor. Başarılı stoper gösterdiği performansla değerini de ikiye katladı.
Brezilyalı stoper, 2015-2016 sezonunun devre arasında Hannover 96 takımından Beşiktaşa transfer oldu. Siyah-beyazlı takım o dönemde Ersan Gülümün Çine transfer olması ve Rhodolfonun da çapraz bağlarının kopmasının ardından Marceloyu takıma dahil etmişti.
Savunmada istikrar
Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Brezilyalı stoper, Teknik Direktör Şenol Güneşin vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Geçen sene ara transfer döneminde takıma katılan Marcelo, 2015-2016 sezonunda Süper Ligde 14 kez ilk 11de forma giydi ve 1260 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupasında da yıldız futbolcu 2 müsabakada ilk 11de forma giydi.
24 maçın tamamı ilk 11
2016-2017 sezonunda ise ligde geride kalan 17 haftada sadece sarı kart cezalısı olduğu için bir maç kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 16 maçın tamamında ilk 11de sahaya çıktı. 1440 dakika çimlere ayak basan Marcelo, takımı adına da 2 gol kaydetti.
Başarılı stoper Şampiyonlar Liginde 6, Türkiye Kupasında 1, Süper Kupada da 1 maçta forma giydi. Toplamda Marcelo Guedes, oynadığı 24 maçın tamamında Şenol Güneş tarafından ilk 11de tercih edildi ve 2190 dakika sahada kaldı. Marcelo bu maçlarda 2 gol atarken, 5 sarı kart gördü.