TBF açıkladı! Türkoğlu da katılıyor!
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TBF AÇIKLADI! TÜRKOĞLU DA KATILIYOR!

TBF açıkladı! Türkoğlu da katılıyor!

Basketbol Federasyonu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki vizyonu ve teknik yapılanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapacak.

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımında başantrenörlük görevi için Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanmıştı. Basketbol Federasyonu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki vizyonu ve teknik yapılanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama :

  A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00de basın toplantısı düzenlenecektir.

Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2017 grup maçları ve final karşılaşmaları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00de basın toplantısı düzenlenecektir.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlunun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda; basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

 
 
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