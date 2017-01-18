Satranç gerçeği... Diyanet'e göre 'Cübbeli' uydurmuş!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SATRANÇ GERÇEĞİ... DİYANET'E GÖRE 'CÜBBELİ' UYDURMUŞ!

Satranç gerçeği... Diyanet'e göre 'Cübbeli' uydurmuş!

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün satrançla ilgili hadis olduğunu iddia ettiği açıklamasını yalanladı.

293 Okunma

Diyanet İşleri, yakın bir süre önce, satranç sporuyla ilgili yorumlar yapan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

CHP Eski Milletvekili Ziya Yergök’ün bilgi için başvurusu üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı gönderilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir, şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır.

Peygamberimizden satrancı yasaklayan sahih hadis gelmemiştir. Dinimizde eğlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak şekilde birinci plana alınmaması öngörülmekte ve oyunun yararlı olması tavsiye edilmektedir.

Kumara vesile yapmaksızın, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfına da yol açmamak kaydıyla eğlenmek için oynamakta dini açıdan sakınca yoktur.”

Hatırlanacağı üzere Ünlü'nün asılsız açıklamaları sonrası AB Bakanı Ömer Çelik de bir açıklama yapmış, "Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Ziraat Bankası, Bosna'dan avantajlı dönüyor
1
Thievy Bifouma, Osmanlıspor'da
1
Ankaragücü'nde rejenerasyon çalışması günü
Yiğiner'den Çoruk ailesine taziye ziyareti
Osmanlıspor yönünü kupaya çevirdi
"Kalitemizi sahada göstermemiz gerekiyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿