SATRANÇ GERÇEĞİ... DİYANET'E GÖRE 'CÜBBELİ' UYDURMUŞ!

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün satrançla ilgili hadis olduğunu iddia ettiği açıklamasını yalanladı.

Diyanet İşleri, yakın bir süre önce, satranç sporuyla ilgili yorumlar yapan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



CHP Eski Milletvekili Ziya Yergök’ün bilgi için başvurusu üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı gönderilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:



“Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir, şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır.



Peygamberimizden satrancı yasaklayan sahih hadis gelmemiştir. Dinimizde eğlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak şekilde birinci plana alınmaması öngörülmekte ve oyunun yararlı olması tavsiye edilmektedir.



Kumara vesile yapmaksızın, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfına da yol açmamak kaydıyla eğlenmek için oynamakta dini açıdan sakınca yoktur.”



Hatırlanacağı üzere Ünlü'nün asılsız açıklamaları sonrası AB Bakanı Ömer Çelik de bir açıklama yapmış, "Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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