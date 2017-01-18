Xabi Alonso'dan flaş karar!
﻿
Site İçi Arama
﻿

XABİ ALONSO'DAN FLAŞ KARAR!

Xabi Alonso'dan flaş karar!

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Xabi Alonso emeklilik kararı aldı.

260 Okunma

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Xabi Alonso emeklilik kararı aldı. Alonso, sezon sonunda emekli olma düşüncesini yönetimle de paylaştı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in haberine göre ; yıldız futbolcu Allianz Arena Stadında kariyerine nokta koymayı planlıyor.

2014 yaz döneminde 9 milyon Euro karşılığında Real Madridden kadroya dahil edilen Alonso, 97 maçta 9 gole imza attı. Alonso, sürpriz bir gelişme olmaz ise 35 yaşında futbolu bırakmış olacak.

2004-2009 sezonları arasında Liverpoolda 143 maçta 15 gol atan Alonso, daha sonra İspanyol devi Real Madride transfer olmuş ve Madridde 158 maçta 4 gol kaydetmişti. Xabi Alonso, İspanya Milli Takımında ise 114 kez görev alp 16 kez ağları sarsmıştı. 

 

 
 
ETİKETLER
Ziraat Bankası, Bosna'dan avantajlı dönüyor
1
Thievy Bifouma, Osmanlıspor'da
1
Ankaragücü'nde rejenerasyon çalışması günü
Yiğiner'den Çoruk ailesine taziye ziyareti
Osmanlıspor yönünü kupaya çevirdi
"Kalitemizi sahada göstermemiz gerekiyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿