ANTALYASPOR'DA ETO'O HIRSI!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor ile 22 Ocak Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, 3. Lig’de mücadele eden Kemerspor 2003 takımıyla öğleden sonra yapılacak antrenman maçında oynamayacak, aralarında izinden dönen Samuel Eto’o’nun da yer aldığı 12 futbolcu katıldı.



Koşu ile başlayan antrenman, ısınma, pas, top kapma ve istasyon çalışmasının ardından yarım sahada 5’e 5 yapılan çift kale maçla sona erdi. Maç sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulunduğu görüldü.



İstasyon çalışması ve çift kale maç sırasında neşeli anların yaşandığı antrenmanda, Kamerunlu yıldız oyuncu Eto’o attığı goller ve hırsıyla dikkati çekti.

