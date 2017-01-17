"Kazanacak oyunu ortaya koyamadık"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KAZANACAK OYUNU ORTAYA KOYAMADIK"

"Kazanacak oyunu ortaya koyamadık"

Akhisar Belediyespor'a evinde 4-1 kaybeden Bursaspor'un antrenörü Fuat Buruk, sergiledikleri futbolun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

465 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Akhisar Belediyespor'a evinde 4-1 kaybeden Bursaspor'un antrenörü Fuat Buruk, sergiledikleri futbolun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, karşılaşmada yeni transferlere ve ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdiklerini kaydederek, "Rakibimiz bizden iyiydi ve sahadan 4-1 galip ayrıldılar. Galip gelmek istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık." dedi.

Fuat Buruk, yeni transferler ve sakatlıktan kurtulan oyuncuların takıma katılımıyla daha iyi olacaklarını vurgulayarak, "Biz hala ligin 5'incisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 
ETİKETLER #Bursaspor
John'a 12 dikiş atıldı!
Kupa heyecanı devam ediyor!
Bursa'da Vaz Te şov!
İşte PFDK sevkleri!
2
Stancu gitti, Umut Sözen geldi!
Teknik direktör değişikliğinde ilk sıradayız!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿