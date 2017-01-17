"KAZANACAK OYUNU ORTAYA KOYAMADIK"

Akhisar Belediyespor'a evinde 4-1 kaybeden Bursaspor'un antrenörü Fuat Buruk, sergiledikleri futbolun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Akhisar Belediyespor'a evinde 4-1 kaybeden Bursaspor'un antrenörü Fuat Buruk, sergiledikleri futbolun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, karşılaşmada yeni transferlere ve ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdiklerini kaydederek, "Rakibimiz bizden iyiydi ve sahadan 4-1 galip ayrıldılar. Galip gelmek istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık." dedi.

Fuat Buruk, yeni transferler ve sakatlıktan kurtulan oyuncuların takıma katılımıyla daha iyi olacaklarını vurgulayarak, "Biz hala ligin 5'incisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.