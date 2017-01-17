"PODOLSKİ'NİN GİDİP GİTMEYECEĞİNİ BİLMİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 4-1 kazanılan Elazığspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 4-1 kazanılan Elazığspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Kazandığımız için mutluyum. Elazığ organizeydi ve iyi mücadele etti. Biz de iyi oynadık. 2. yarı daha fazla gol atabilirdik. Şu andaki gruptaki pozisyon baktığımızda 2.yiz, hedef gruptan çıkmak.

"Bruma'yı sol ve Garry'yi sağ açıkta tercih ettik. Sonuna kadar Bruma'yı solda tercih ettik.

Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağı iddiaları için: "Bu tip söylentiler çıkabilir. Ama şu anda sahaya bakıyorsunuz kalbini ortaya koyan, mücadele eden bir Podolski var. Bir hoca olarak beni ilgilendiren bu. Gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Ocak'ın sonuna kadar birçok söylenti çıkabilir.

Ahmet Çalık'ın performansı için: "Kendisinden çok memnunum, iy oynadı. Karakterinden de memnunum, çabuk adapte oldu. Zaten milli takımdan da da birçok arkadaşı var.

"Konyayı en iyi şekilde atlattık. Şimdi sırada Karabükspor var. Fiziksel olarak iyi durumda olan takımlar. Oraya da 3 puan için gideceğiz. "