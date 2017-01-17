Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KUPA VOLEY ŞAMPİYONU FENERBAHÇE!

Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley'in final maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

337 Okunma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley'in final maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

TVF tarihinde 17'ncisi düzenlenen kupanın final maçında, VakıfBank'ı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2., toplamda ise 3. kez bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı.

Fenerbahçe, geçen yıl ara verilen kupada 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı. 

VakıfBank ise 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında olmak üzere 5 kez kazandığı kupayı, 6. kez müzesine götürmeyi başaramadı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Onur Hoşnut 

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Durul, Rasic, Cansu Çetin, Özgenur Yurtdagülen) 

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Nur Babat, Balkestein, Zilio (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan) 

Setler: 22-25, 15-25, 19-25  

Süre: 100 dakika (37, 34, 29)

 

 
ETİKETLER #Fenerbahçe
"Ekici sözleşme şartlarını yerine getirmiyor"
"Neden birkaç ay sonra geri dönmeye çalışalım"
Fenerbahçe kupasını aldı
Milan'dan flaş Sosa açıklaması!
İşte PFDK sevkleri!
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿