Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor maçının ardından
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ATİKER KONYASPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ ARDINDAN

Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor maçının ardından

Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Fahrudin Ömerovic, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Fahrudin Ömerovic, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray ile oynanan maç sonrası yayınlanan röportajında sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Aykut Kocaman'ın yerine basın toplantısına gelen yardımcı antrenör Fahrudin Ömerovic, müsabakaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade etti.

Maçta iyi oynamadıklarını belirten Ömerovic, "Kızılcabölükspor'u yenerek hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Aldığımız sonuçla gruptan çıkmayı garantiledik. Oyuncularımızı kutluyorum." dedi.



Kızılcabölükspor cephesi

Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet de Atiker Konyaspor'a karşı birinci bölgede iyi savunma yapıp, hızlı ataklarla pozisyonlar aradıklarını ifade etti.

Konyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Şermet, "Bazı durumlarda lig farkı da ortaya çıktı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir tek gol bulamadık. Bizim adımıza güzel bir akşam ve iyi bir maç oldu." ifadelerini kullandı.
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