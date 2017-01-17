Bursa'da Vaz Te şov!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu beşinci maçında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Grubun ilk maçında Bursaspor'a 3 gol atan Akhisar Belediyespor'un golcüsü Vaz Te, bu maçta da 4 gol ile yıldızlaştı.

2. dakikada ani gelişen atakta Hasan Ali Adıgüzel'in orta alandan uzun pasıyla hareketlenen Vaz Te, sol kanattan ceza sahasına girdi. Önce kaleci Mert Günok, ardından da Şamil Çinaz'ı çalımlayan Portekizli futbolcu, plase bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

21. dakikada Bursaspor, skoru eşitledi. Onur Atasaray, ceza yayı üzerinde bulduğu topu, sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Fatih Öztürk'ün kale alanı içinde dokunduğu top, Deniz Yılmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

38. dakikada Akhisar Belediyespor, yeniden öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Muğdat Çelik, topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Vaz Te'nin vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

İlk yarı, 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada orta alandan aldığı pasla hareketlenen Vaz Te, topu ceza sahasına giren Muğdat Çelik'in önüne attı. Bu oyuncunun vuruşunda top, yatarak müdahale eden Ertuğrul Ersoy'dan döndü. Hakem Serkan Tokat, Ertuğrul'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, topu filelere gönderdi: 1-3.

88. dakikada Muğdat Çelik'in pasıyla ortadan hareketlenen Vaz Te, ceza yayı üzerinden topu plase bir vuruşla filelere göndererek, kendisinin ve takımının 4'üncü golünü kaydetti: 1-4.

Karşılaşmayı Akhisar Belediyespor, 4-1 kazandı.

Bu arada Bursaspor'un yeni transferleri Boban Jovic ve Onur Atasaray, ilk kez resmi bir maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi

Bursaspor: Mert Günok, Jovic, Şamil Çinaz (Dk. 46 Ertuğrul Ersoy), Sivok, Onur Atasaray, Merter Yüce, Faty (Dk. 46 Jorquera), John (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Samardzic, Kadir Keleş, Hasan Ali Adıgüzel, Sissoko (Dk. 77 Lopez), Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 11 Custodio), Olcan Adın (Dk. 72 Onur Ayık), Vaz Te

Goller: Dk. 2, Dk. 38, Dk. 68 (Penaltıdan), Dk. 88 Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk. 21 Deniz Yılmaz (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 49 Batalla, Dk. 68 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 57 Samardzic, Dk. 62 Alper Uludağ, Dk. 68 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)