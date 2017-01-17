Sagna'ya sosyal medya cezası!
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SAGNA'YA SOSYAL MEDYA CEZASI!

Sagna'ya sosyal medya cezası!

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'de forma giyen Bacary Sagna'ya, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle para cezası verdi. 

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İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'de forma giyen Bacary Sagna'ya, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle para cezası verdi. 

Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin yönetimini sosyal medyada eleştiren 33 yaşındaki Sagna'ya, 40 bin sterlin para cezası verildiği duyuruldu.

Fransız futbolcu, Premier Lig'de 2-1 kazandıkları Burnley maçının ardından sosyal medyadaki hesabında, Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesine ve 10 kişi mücadele etmelerine göndermede bulunarak, "12'ye karşı 10. Takım olarak mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

 
 
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