Oklar milli takım için atıldı
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OKLAR MİLLİ TAKIM İÇİN ATILDI

Oklar milli takım için atıldı

Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek okçular, A Milli Takım kadrosuna girebilmek için yarışıyor.

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Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek okçular, A Milli Takım kadrosuna girebilmek için yarışıyor.

Samsun'da düzenlenen ve 218 sporcunun katıldığı 2017 Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası'nda dereceye giren 32'si kadın olmak üzere 64 okçu, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosuna girebilmek için seçme müsabakalarında mücadele ediyor.

Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçmeler, 2 gün sürecek. Klasik ve makaralı yayda 8 kategoride yarışan sporcular, elemelerin ardından 24 kişilik milli takım kadrosuna girecek.  

 

 
 
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