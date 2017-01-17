Ramon Motta'ya sürpriz talip!
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RAMON MOTTA'YA SÜRPRİZ TALİP!

Ramon Motta'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta başladığı Türkiye kariyerine Antalyaspor'da devam eden Brezilyalı sol bek Ramon Motta hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.

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Beşiktaş'ta başladığı Türkiye kariyerine Antalyaspor'da devam eden Brezilyalı sol bek Ramon Motta hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Gremio, daha önce Vitoria, Internacional, Vasco, Corinthians ve Flamengo formaları da giyen 28 yaşındaki sol bek Ramon Motta'yı transfer etmek istiyor.

Habere göre; Ramon Motta, henüz resmi bir durum söz konusu olmamasına rağmen Gremio'da oynamayı çok istediğini söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından performansını artıran ve son 3 lig maçında 2 gole imza atan 28 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

 

 
 
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