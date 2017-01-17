RAMON MOTTA'YA SÜRPRİZ TALİP!

Beşiktaş'ta başladığı Türkiye kariyerine Antalyaspor'da devam eden Brezilyalı sol bek Ramon Motta hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş'ta başladığı Türkiye kariyerine Antalyaspor'da devam eden Brezilyalı sol bek Ramon Motta hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Gremio, daha önce Vitoria, Internacional, Vasco, Corinthians ve Flamengo formaları da giyen 28 yaşındaki sol bek Ramon Motta'yı transfer etmek istiyor.

Habere göre; Ramon Motta, henüz resmi bir durum söz konusu olmamasına rağmen Gremio'da oynamayı çok istediğini söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından performansını artıran ve son 3 lig maçında 2 gole imza atan 28 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.