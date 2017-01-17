TBF'den BOTAŞ'a hükmen mağlubiyet
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TBF'DEN BOTAŞ'A HÜKMEN MAĞLUBİYET

TBF'den BOTAŞ'a hükmen mağlubiyet

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, BOTAŞ'ı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan Yakın Doğu Üniversitesi BGD maçında hükmen mağlup ilan etti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, BOTAŞ'ı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan Yakın Doğu Üniversitesi BGD maçında hükmen mağlup ilan etti.

TBF'den yapılan açıklamada, 11 Aralık 2016'da yapılan Yakın Doğu Ünversitesi BGD-BOTAŞ maçıyla ilgili yönetim kurulunun aldığı karara yer verilerek, "Yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıktığı müsabaka gözlemcisi tarafından tespit ve rapor edilen BOTAŞ takımının hükmen mağlubiyetine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, BOTAŞ'ın yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde çıktığı gerekçesiyle, Girne Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Canik Belediyespor Kulübü ve Tosyalı Toyo Osmaniye kulüplerinin yaptığı başvuruları usulden reddine karar verdiği kaydedildi.

 
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