İŞTE PFDK SEVKLERİ!

Hukuk Müşavirliği'nce 17.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 17.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

1- BURSASPOR Kulübü'nün 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "cezaya ve tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. ve 50. maddeleri uyarınca 14.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrasında yayınlanan röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 15. maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SİVASSPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MANİSASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 16.01.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- FATİH KARAGÜMRÜKSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜKSPOR-FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KARŞIYAKA Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BUGSAŞSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARŞIYAKA Kulübü futbolcusu ALİ KEMAL ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- CİZRESPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BATMAN PETROLSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR-KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- DERSİMSPOR Kulübü idarecisi MEHMET HANİFİ GÜZEL'in 15.01.2017 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddeleri uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DERSİMSPOR Kulübü antrenörü ENDER ÖZİNÇ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi YAKUP KABAKÇI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddeleri uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2016-2017 Sezonu 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/10. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"