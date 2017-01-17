Valencia, 1 yıl daha Manchester United'da
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VALENCİA, 1 YIL DAHA MANCHESTER UNİTED'DA

Valencia, 1 yıl daha Manchester United'da

Ekvadorlu futbolcu Antonio Valencia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da bir yıl daha forma giyecek. 

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Ekvadorlu futbolcu Antonio Valencia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da bir yıl daha forma giyecek. 

Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda, Ekvadorlu futbolcunun 2014 yılında imzaladığı 3 artı 1 yıllık sözleşmenin opsiyonunu kullanma kararı aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılının haziran ayına kadar Manchester ekibinde kalacak.

2009 yılında Wigan Athletic takımından 16 milyon sterline transfer edilen Valencia, Manchester United formasıyla çıktığı 270 maçta 21 gol atarken, 7 kez kupa sevinci yaşadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maça da ilk onbirde çıkan Valencia, üç golün asistini verdi.

 
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