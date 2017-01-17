Gençlerbirliği "Bady" ile sözleşme imzaladı
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GENÇLERBİRLİĞİ "BADY" İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Gençlerbirliği "Bady" ile sözleşme imzaladı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak  Atletico Paranaense’den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı.

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Yaklaşık 1 hafta önce Klasspor'un duyurduğu Bady transferini, Gençlerbirliği yaptığı açıklama ile kamuoyuna açıkladı.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak  Atletico Paranaense’den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonu Figueirense ‘de kiralık olarak geçiren Bady, takımına 21 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Daha önce Brezilya’da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giyen orta saha oyuncusu ile Gençlerbirliği, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

 
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