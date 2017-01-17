Quaresma krizi tatlıya bağlandı!
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QUARESMA KRİZİ TATLIYA BAĞLANDI!

Quaresma krizi tatlıya bağlandı!

Portekizli yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; davranışının hocayla ilgisi olmadığını belirtti.

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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sıkıntısı tatlıya bağlandı. Osmanlıspor maçında oyundan çıkarken eldivenlerini yedek kulübesi ve teknik direktör Şenol Güneş'in önüne doğru fırlatan Portekizli yıldız özür diledi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; davranışının kulüple ve hocayla ilgisi olmadığını belirtti.

Quaresma, "Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin. Bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. 

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