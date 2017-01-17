HAKEMLER DARP EDİLDİ!

Bursa'da Süper Amatör Ligi (SAL) takımlarından Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları hakemi darp etti. Maç içinde verilen kararları beğenmeyen futbolcular, Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlundan oluşan hakemlere fiili saldırıda bulundu.
Özellikle Cihan Aydının durumunun kötü olduğu belirtildi. 3. Lig C Klasman hakemleri arasında bulunan Cihan Aydının maç esnasında darp edilmesi Bursadaki diğer hakemlerin de tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili olarak TFFden henüz resmi bir açıklama gelmedi.