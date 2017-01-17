Hakemler darp edildi!
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HAKEMLER DARP EDİLDİ!

Hakemler darp edildi!

Bursa'da Süper Amatör Ligi (SAL) takımlarından Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları hakemi darp etti.

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Bursa'da Süper Amatör Ligi (SAL) takımlarından Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları hakemi darp etti. Maç içinde verilen kararları beğenmeyen futbolcular, Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlundan oluşan hakemlere fiili saldırıda bulundu.

Özellikle Cihan Aydının durumunun kötü olduğu belirtildi. 3. Lig C Klasman hakemleri arasında bulunan Cihan Aydının maç esnasında darp edilmesi Bursadaki diğer hakemlerin de tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili olarak TFFden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

 
 
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