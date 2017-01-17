Bandırmaspor'dan Hamit açıklaması!
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BANDIRMASPOR'DAN HAMİT AÇIKLAMASI!

Bandırmaspor'dan Hamit açıklaması!

Bandırmaspor'un Hamit Altıntop'u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.

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Türkiye 1. Ligi ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop'u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, bir süre önce Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını, haber beklediklerini tekrarladı. Asbaşkan Ömer Beyaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını belirtti.

Bu arada Bandırmaspor'un Hamit Altıntop'la ilgilendiğinin açıklanmasının ardından Süper Lig takımları Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istediği belirtildi. Çaykur Rizespor'un ise Hamit Altıntop'a 500 bin euro teklif ettiği öne sürüldü.

 
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