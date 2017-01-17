NAMOĞLU: "DEĞİL 4 SAAT, 4 DAKİKA BİLE..."

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklama ile kendisini hedef gösteren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

Namoğlu, şahsına yönelik yapılan ithamların yanlış bilgilendirmelerden kaynaklandığını söyledi.

Fenerbahçe-Adanaspor maçının ardından sert açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'a cevap, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan geldi.

"Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" diyen Namoğlu, "3 Ağustos 2016 tarihinde atandığım ve beş buçuk aydır sürdürdüğüm MHK Başkanlığım döneminde hiçbir kulüp başkanı ile değil 4 saat, 4 dakika bile yemek birlikteliğim olmamıştır" dedi.

Kulüp başkanlarıyla gerek telefon ile gerekse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde karşılıklı görüşmeleri olduğuna dikkat çeken MHK Başkanı açıklamasında, "Bu görüşmelerin son derece medeni bir davranış olduğu inancındayım. Şahsıma yönelik bu ithamı, aynı Serkan Çınar'ın mentörlüğünde ima edildiği gibi yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının sonrası mikrofonlara; "Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bir başkanla oturuyor 4 saat yemek yiyor. Bir defa da değil iki defa. Bir defa bizle konuşmuş mu? Söylediklerini yazıyorsun, inkar ediyorlar" şeklinde konuşmuştu.